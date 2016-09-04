辰亦儒有擋箭牌 自豪2年汶萊戀情沒被發現

辰亦儒今出席公益活動。（公關提供）

辰亦儒4日出席「貝肯庄鳳梨酥愛心公益 送愛一千零三」活動，因近期藝人結婚潮盛，他被問及感情事，提到過去飛輪海正紅時，吳尊曾介紹表姐的好友讓他認識。兩人熱戀時，對方幾乎每3個月就飛來台北找他，而他飛去汶萊找她3次，每次都拿「去找吳尊」當擋箭牌，然而交往2年仍不敵遠距離，戀情畫下休止符，「我還是比較喜歡親密一點，想念對方就可以見到。」

目前35歲的他仍舊單身，他說自己喜歡被祝福，只要對方同意，他絕對不會秘婚，問及現在狀態，笑說目前很open，積極認識新朋友。

(中時)