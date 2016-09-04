花蓮台開逆轉勝 木蘭聯賽3連霸在望
木蘭女足聯賽今在高雄進行倒數第4輪賽事，戰績遙遙領先的花蓮台開隊，面對地主高雄陽信銀行隊，克服上半場踢完落後1球的劣勢，下半場憑藉余秀菁、吳詩萍各進1球，最終以2比1逆轉勝，拿下第8勝，剩下2場比賽只要踢出一場和局，就能在木蘭聯賽風光完成3連霸。
木蘭聯賽進入第3年賽事，花蓮台開隊包辦前2屆冠軍，本屆實力不減，今日賽前，以7勝1和1敗、積分22分遙遙領先其他各隊，今面對高雄陽信銀行頑抗，遭對手箭頭吳愷晴在第30分鐘先馳得點，但戰力雄厚的花蓮台開，下半場展開反攻，並在最後16分鐘內連進2球，演出漂亮逆轉。
暫居戰績榜第2、3名的新竹FC隊與台北SCSC隊今賽前都是4勝，為了爭奪更佳排名，展開激戰，台北SCSC開賽第5分鐘就靠丁旗破門，踢完上半場還取得1球領先，但下半場開始飄雨，似乎為新竹FC帶來好運，老將林玉惠先在第77分鐘扳平比數，最後又在傷停補時階段建功，以頭槌絕殺對手。
新竹FC拿下第5勝，積分16分，距離花蓮台開的8勝、積分25分有9分之遙，新竹還有3場比賽，就算全部奪勝，而花蓮全敗，也只能追平積分，兩隊淨勝球目前相差14球，新竹要逆轉封后，不但要全勝，還要平均每場攻進至少5球且不失球，更重要的是，花蓮甚至不能有和局，堪稱不可能任務。
(中時電子報)
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