羅志祥栽培鮮肉男團 比照愷樂標準

羅志祥悉心栽培男孩新秀。（八大提供）

由羅志祥與八大綜合台《娛樂百分百》聯手合作長達1年多的「Show Star」徵選活動，日前在節目中進行精采的最後合約爭奪賽錄影，身為首次栽培男孩新秀的老闆羅志祥，這最後一戰評選格外慎重，錄影過程中他坦承：「這次比賽完就正式與入選男孩簽約，之後不會再辦任何的比賽！除非，要選女團才有機會。」而他也透露，之後會再培訓一年時間，「預計明年（2017)暑假出道。」

這場合約爭奪賽結束後，入選男孩將正式與羅志祥簽約成為旗下藝人，預計明年暑假出道。羅志祥說，一定要先讓觀眾看到每一個作品出來，而認同他們的做法，不是因為噱頭，或是他羅志祥的關係，「就像愷樂這次一樣，要讓觀眾覺得是可以的。」

(中時)