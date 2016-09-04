戲胞超強大！六月女兒滿月就會瞪眼挑眉

六月的女兒Shinny瞪眼挑眉，可愛極了。（取材臉書）

六月與李易的女兒Shinny萌翻許多網友。（取材臉書）

六月與李易的兒子Star也有好戲胞，翻白眼模樣超搞笑。（取材臉書）

六月7月底剖腹產下女兒Shinny，剛滿月的愛女擁有一雙圓滾滾大眼睛，還有著混血寶寶的可愛長相，網友誇萌翻。她常分享女兒的成長紀錄，4日上傳了Q女「單邊瞪眼挑眉」照片，融化了許多粉絲。

六月如願生了女兒，Shinny也模樣可愛惹人疼，連在坐月子中心也擄獲護理姊姊們的心，總愛幫她打扮拍照，六月今天po照寫道：「哈哈哈！！這照片讓我們明白了單眼皮跟雙眼皮的區別～謝謝Shinny沒有包袱的示範（放心～她一秒鐘就恢復那萌萌的雙眼了！）」才剛滿月的她，表情豐富，網友猛誇遺傳影后媽媽的好戲胞，「這麼高的臉部境界…這不是一般嬰兒能做的！不簡單不簡單」。

六月之前常開玩笑說，兒子Star跟她最像的地方，就是會翻白眼，連友人都搞笑建議，Star專長「翻白眼」，妹妹專長「挑眉瞪眼」，無敵可愛雙寶根本可以組團出道了！

(中時)