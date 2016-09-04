戲胞超強大！六月女兒滿月就會瞪眼挑眉
六月7月底剖腹產下女兒Shinny，剛滿月的愛女擁有一雙圓滾滾大眼睛，還有著混血寶寶的可愛長相，網友誇萌翻。她常分享女兒的成長紀錄，4日上傳了Q女「單邊瞪眼挑眉」照片，融化了許多粉絲。
六月如願生了女兒，Shinny也模樣可愛惹人疼，連在坐月子中心也擄獲護理姊姊們的心，總愛幫她打扮拍照，六月今天po照寫道：「哈哈哈！！這照片讓我們明白了單眼皮跟雙眼皮的區別～謝謝Shinny沒有包袱的示範（放心～她一秒鐘就恢復那萌萌的雙眼了！）」才剛滿月的她，表情豐富，網友猛誇遺傳影后媽媽的好戲胞，「這麼高的臉部境界…這不是一般嬰兒能做的！不簡單不簡單」。
六月之前常開玩笑說，兒子Star跟她最像的地方，就是會翻白眼，連友人都搞笑建議，Star專長「翻白眼」，妹妹專長「挑眉瞪眼」，無敵可愛雙寶根本可以組團出道了！
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。