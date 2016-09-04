美教授打賭輸學生 全班測驗爽拿A
美國俄亥俄州立大學1位化學教授與學生打賭，只要學生能從階梯教室上排座位將紙球投進前方垃圾桶內，全班都能在這次隨堂測驗拿到100分，結果學生們喜出望外。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這聽起來似乎是個不可能的任務，不過這名教授如今可能後悔和學生打這個賭。
根據上傳至社群網站Reddit的影片，1名身分不明的學生揮臂投出1顆紙球，紙球劃過教室，精準地落在前方講台旁的垃圾桶裡。
全班同學意識到這次隨堂測驗每個人都能得到A，開始放聲歡呼。
1名Reddit用戶宣稱，這是俄亥俄州立大學（Ohio State University）教授卡蘭（Christopher Callam）開設的有機化學課，卡蘭每年都會和修這堂課的學生打這個賭。
這名用戶還說，這次測驗對總成績影響不大。
他寫道：「大家不需擔心學生會拿到不該獲得的成績，這100分的隨堂測驗僅占總成績的3%。」
另1名用戶也說自己曾是卡蘭教授的學生。
他說：「我2年前上過他的普通化學課。他每學期都會和學生打這個賭，從上排座位隨機選出學生來投球。」（譯者：中央社劉文瑜）1050904
(中央社)
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