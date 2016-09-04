洛城大廈成美西岸最高樓 工人登頂自拍

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建築工人今天在洛杉磯市中心威爾夏大樓（Wilshire Grand Tower）樓頂安裝尖塔，大樓正式成為美國西岸最高建物，他們在高335公尺樓頂上拍照紀念這歷史性的一刻。

洛杉磯KTLA電視台報導，計畫主管人員今天發布新聞宣布，威爾夏大樓現在成為西岸最高建物。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）發布聲明說：「威爾夏大樓是重振經濟的重要一環，將改變洛杉磯天際線，並為這個城市創造12萬2000個新工作機會。」

威爾夏大樓有73層樓，工程已完成約85%，整體造價10億美元，預訂2017年完工。1050904

(中央社)