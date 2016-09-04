NBA》「來台北真感動」 韋斯布魯克獻雙手飛扣

韋斯布魯克與球迷自拍。（方濬哲攝）

進場時韋斯布魯克與隊員跳起來慶祝。（方濬哲攝）

在分組對抗賽中跳投。（方濬哲攝）

雷霆球星韋斯布魯克4日晚間在台北統一夢時代百貨「Court One」球場，展現毫無球星架子，且配合度超高的一面，除了提前15分鐘到場跟現場近千名球迷同樂，更狂送簽名球與不斷衝上觀眾席跟大家玩起自拍，場面相當熱鬧活潑。

韋斯布魯克從活動一開始，就展現他親切態度，跟24名從大專籃球聯賽選出的菁英球員親密互動，更在第1次接觸到球，就馬上表演雙手飛扣，甚至還單手拍籃框的美技，引發現場觀眾驚呼連連，他也隨著音樂擺動，感覺相當融入。

不過跟球迷玩起小遊戲時，韋斯布魯克很尷尬的在底線的點，意外連續8次出手沒進，讓他不禁大喊，「那是籃球場上最難投的距離！」不過他不愧為下季年度MVP的熱門人選，等到第2次站上那個投籃點，隨即首次出手就命中。

認真指導球員進行對抗。（方濬哲攝）

對指導球員的表現十分激賞。（方濬哲攝）

接著紅、黑兩隊打5對5半場，韋斯布魯克認真到還喊暫停，要求學員好好執行最後一擊，最後黑隊驚險獲勝，他選出健行科大黃泓翰成為MVP，黃泓翰說：「韋斯布魯克是我偶像，能從他手上拿到MVP獎盃，真的太不可思議了。」

臨走之前，韋斯布魯克欲罷不能繼續狂送簽名球，甚至跑到每個觀眾席，跟大家玩起自拍，最後他說：「很感謝大家這麼愛與支持我，我必須代表雷霆隊、我的家人與我的團隊，跟大家親口說聲謝謝，能來台北真的很感動。」

(中時電子報)