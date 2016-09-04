日媒：東協峰會聲明 將不提南海仲裁案

日媒報導，2日東協首腦會議主席聲明案曝光。會議將於6日和7日在寮國首都永珍舉行。聲明案表示在南海問題上，因大陸建造人工島，加強實效支配的動向，因而對近期局勢深感擔憂，但沒有提及否定中國主權聲索的仲裁庭裁決。報導認為，這反映出東協正處於在牽制中國大陸的同時，又希望避免緊張加劇的艱難立場。

日本《每日新聞》3日報導稱，東協內部對大陸的姿態不一。有關7月外長會議聯合聲明，「強硬派」菲律賓和越南要求寫入支持裁決結果的內容，但因「親中派」柬埔寨反對而作罷。

從該媒體獲得的首腦會議聲明案內容來看，其中並沒有提及仲裁案裁決，僅強調「航行和飛行自由」和「根據國際法和平解決（問題）」的重要性。

報導稱，東協打心底不想過度刺激中國大陸。6月底剛就任菲律賓總統的杜特蒂，也表現出有意與中國舉行雙邊磋商。

(旺報)