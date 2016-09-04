羽球排名賽 男、女單新王者誕生

土銀林祐賢生涯首度在全國排名賽封王。（羽協提供）

20歲的北市大唐琬貽拿下生涯首座全國排名賽冠軍。（羽協提供）

「FLEX佛雷斯105年第二次全國羽球排名賽」4日進行各組冠軍戰，男、女單都產生新王者，土銀林祐賢費時46分鐘以21比18、21比6解決合庫朱漢晝，北市大唐琬貽僅花36分鐘以21比19、21比11取勝台電陳肅諭。兩人都首度在排名賽稱王封后，未來將以國際賽為目標。

以往個人最佳成績為103年第一次排名賽亞軍的林祐賢指出，首局遭到對手極大壓力，似乎有針對性戰術，但兩人都有點放不開，戰況才如此緊繃，雖大都領先卻不多，幸賴關鍵時刻有頂住，加上對手接發球失誤，戰術趨於保守，才逮到機會，搶下首局。他說：「我較缺乏信心，條件又沒別人好，只能透過努力訓練來加強自己，辛苦那麼久就是等待這一天到來，可謂苦盡甘來。」

排名賽成績始終無緣4強的唐琬貽，2個月前離開待了好多年的合庫，返回高雄展開自主訓練，能夠拿下生涯第一個后冠，唐琬貽直說：「感覺好像作夢一樣，直到打完還不敢置信，其實對於這場決賽，並沒有太多想法，僅是放開心情應戰，沒給自己太多壓力，擺脫以往心態不佳老毛病。」

「最大收穫就是知道自己努力還不夠，打完八強賽就開始感覺疲累，從四強到冠軍戰，幾乎都靠意志力支撐，顯示自主訓練還是不足，跟以往有球團當後盾的狀況大不相同。」唐琬貽坦言，能夠圓夢還是要感謝爸爸、弟弟的幫忙，尤其是弟弟的支持更是重要，沒有他們就沒有這個冠軍。

土銀男雙陳宏麟（右）與王齊麟風光奪冠。（羽協提供）

目前世界第17、我國頭號男雙土銀陳宏麟／王齊麟，自2014年台北公開賽打下四強搭配至今，4日第二度挑戰全國排名賽男雙冠軍，僅花28分鐘就以21比12、21比12打敗今年6月越南挑戰賽才搭檔的國訓盧敬堯／亞柏林上凱，雙麟配輕鬆進帳排名賽第二冠，且兩次參加都順利稱王。

合庫女雙白馭珀（左）與許雅晴奪冠，是唯一衛冕成功的冠軍。（羽協提供）

本次排名賽碩果僅存尋求衛冕的合庫女雙白馭珀／許雅晴，在4日女甲雙冠軍戰發揮較佳表現，費時40分鐘以21比12、21比16解決台電女雙新組合吳芳茜／林筱閔，不僅完成二連霸使命，也是這次合庫唯一摘冠的組合。兩人直說：「很開心能為球團留下這一冠，也高興能順利衛冕后冠。」

盧敬堯（右）與姜凱心在光州世大運摘銀，希望明年台北世大運能奪金。（羽協提供）

曾在2015年光州世大運摘混雙銀牌的國訓盧敬堯／台電姜凱心4日冠軍戰再度合拍，激戰三局、63分鐘以24比26、21比18、21比16逆轉勝合庫林家佑／吳玓蓉，這是盧姜配首度全國排名賽摘冠。隸屬不同球團的盧姜配皆期待入選雅加達亞運培訓國手行列，姜凱心強調，光州世大運摘銀，就希望能打2017台北世大運，且希望獎牌成色能再往上提升，把金牌留在台灣。

(中時電子報)