G20峰會 美日領袖對英脫歐發出警告
20國集團高峰會今天在杭州登場，美國總統歐巴馬與日本首相安倍對英國公投決定脫歐發出警訊說，美國將不會優先與英國進行貿易談判，日本企業也可能因脫歐將歐洲總部遷出英國。
英國在6月23日舉行公投決定退出歐盟，梅伊（Theresa May）7月11日接掌首相，決定不輕言啟動里斯本條約第50條與歐盟展開脫歐談判。20國集團（G20）峰會是公投脫歐後，梅伊首次參加大規模峰會與國際重要領袖會面。
歐巴馬與梅伊會談後舉行記者會指出，將致力不讓脫歐對美國及英國的經貿關係帶來負面效應，並盡一切可能繼續與英維持「非常特別的關係」。
不過歐巴馬也表示，美國必須了解就歐洲而言，英國脫歐代表的是什麼意思，美國的優先要務是與歐盟進行「跨大西洋貿易及投資夥伴協定」（TTIP）談判，美國已投注許多的時間與努力。換言之，美國不會優先與英國進行貿易談判。
另一方面，日本政府針對英國脫歐發表報告指出，日本企業在歐盟的投資有近半數在英國，包括日產汽車、本田汽車、三菱汽車、野村銀行、大和銀行等，未來英國脫歐後如果歐盟的法律無法適用於英國，歐洲總部位在英國的日本企業將會把他們的總部遷移到歐陸。
報告指出，部分日本企業因為政府的鼓勵到英國投資，著眼的是從英國進軍歐洲，並在歐洲設立據點，日本政府強烈呼籲英國認真了解日本企業的處境，並努力讓這些企業因為脫歐受到的傷害減到最小。
英國希望脫歐後擴大與歐盟以外地區貿易的計劃能否實現，將面臨考驗。不僅如此，梅伊最近暫停中國大陸投資辛克利角核電廠（Hinkley Point）案，在G20峰會與中國大陸領導人習近平會面時，恐怕也將遭遇中方的挑戰。1050904
(中央社)
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