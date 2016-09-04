富邦樂齡籃球賽 澤龍工程隊奪冠

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前籃球國手傅大武率領的「澤龍工程」隊今天以11比8擊敗「鎮友隊」，在富邦人壽「不老勇士GO來盃3對3籃球賽」奪冠，83歲老球友羅振剛在陣的「道南晨光」則在16強止步。

「不老勇士GO來盃3對3籃球賽」是富邦人壽針對50歲的樂齡人士舉辦3對3籃球盃賽，讓樂齡人士互相較勁、切磋，並體驗趣味的籃球活動。

本次盃賽規劃許多特別內容，除了首獲國際籃總FIBA認證國際積分，更透過大專體總SSUTV頻道提供賽事線上直播，也在賽事間舉辦三分球大賽、logo shot與現場觀眾進行互動。

「澤龍工程」1日3勝闖入最終決賽，在前國手傅大武的帶領下，率隊以11比8擊敗「鎮友隊」收下冠軍金盃及獎金新台幣1萬5000元。

本屆賽事中最資深，高齡83歲的羅振剛熱情投入比賽，犀利穩定的中距離投籃，時常帶給對手莫大壓力。

雖然羅振剛與隊友於16強止步十分可惜，但他的運動精神仍受大家敬佩，也是值得效仿的最佳典範。

羅振剛說，平時大家培養很好的默契，今天也發揮良好的團隊合作，大家都喜歡這種球場上那種互助精神，感覺真的很快樂。1050904

(中央社)