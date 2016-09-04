洪耀福站台拉選情 口湖鄉長補選升溫
雲林口湖鄉長補選，民進黨徵召參選人林哲凌今天辦造勢晚會，黨秘書長洪耀福站台拉選情，拜託鄉親「口湖拚乎贏，台灣民主向前行」。
雲林縣口湖鄉因為前鄉長蔡永常涉及人頭冒領薪資案，雲林地方法院以圖利罪判刑7年、褫奪公權5年，全案可上訴，鄉長依法停職，蔡永常自行辭職捍衛清白，縣府指派代理，依法訂於9月11日補選。
口湖鄉長補選有4名參選人，分別是前鄉長女兒雲林縣議員蔡孟真、雲林縣議員林哲凌、前口湖鄉農會總幹事呂老乾、口湖鄉民代表王溪邊；其中林哲凌由民進黨徵召，其他皆無黨籍。
民進黨秘書長洪耀福出席林哲凌的造勢晚會，洪耀福指出，民進黨執政重視分配的公平正義、照顧鄉下與農漁民，綠色執政是改變台灣、改變口湖的開始。
洪耀福也掛保證，林哲凌是民進黨徵召，除了操守、道德、能力，他的政見，從總統府、行政院、雲林縣政府到立委蘇治芬、劉建國都保證，全部買單保證，拜託鄉親「口湖拚乎贏，台灣民主向前行」。
來到造勢晚會站台拉選情的還有雲林縣長李進勇、立委蘇治芬、李俊俋、莊瑞雄、台南市長賴清德、雲林縣議會副議長蘇俊豪等，連口湖鄉梧南村子弟婦科名醫李茂盛特地從台中回鄉力挺，現場氣氛高昂。1050904
(中央社)
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