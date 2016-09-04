柯震東新片講雲南方言 獲讚比當地人好
台灣導演趙德胤新片「再見瓦城」日前在威尼斯影展舉行試片，主演柯震東、吳可熙在劇中使用到「雲南方言」，獲來自雲南的陸媒讚表現佳，還激動地說「比原來的我們還好。」
國片「再見瓦城」風光入圍今年威尼斯影展正式競賽，代表台灣與其他11國強片角逐最佳影片，也是本屆影展華語電影劇情片代表、台灣電影唯一代表。
該片日前在威尼斯影展舉行媒體試片，午夜場次的時間仍有高達60家媒體搶看電影，放映結束後，外媒主動鼓掌長達1分鐘，紛紛撰文給予高度評價，而男女主角柯震東、吳可熙演出，也同樣受到肯定。
媒體試片中，有一群來自雲南的陸媒，特地前來驗收柯震東、吳可熙「雲南方言」的學習成果，踢館的意味相當濃厚，不過映後，他們對男女主角的表現相當滿意，還激動地說「比原來的我們還好。」
也有外媒得知柯震東、吳可熙從小生長在台北後，相當驚訝地表示「完全看不出來他們是城市長大的人。」
美國媒體「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）影評認為，「再見瓦城」延續「冰毒」之路，邁向主流觀眾，節奏緊湊，具有商業性的突破，是個沒有文化隔閡的普世故事。此外，女主角吳可熙獲讚「生涯最好的演出」；男主角柯震東的表演則被形容「返璞歸真」。
外媒文末盛讚，導演趙德胤展現延續個人風格的大師手法，師承侯孝賢的場面調度及楊德昌的哲學思維，敘事上遙遙呼應經典電影「牯嶺街少年殺人事件」，「趙德胤證明了台灣新電影的精神依然留存。」
「再見瓦城」是一部跨國製作的愛情電影，描述蓮青（吳可熙飾）偷渡到泰國打工認識阿國（柯震東飾），兩人相濡以沫、日久生情，男孩想要與女孩回家鄉長相廝守、女孩卻有夢想要去台灣，彼此相愛但夢想和價值觀卻分歧，漸漸走向令人心碎的淒美愛情。
「再見瓦城」5日在威尼斯影展舉行世界首映，接著在多倫多影展、金馬影展閉幕首映，並於12月9日在台上映。1050904
(中央社)
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