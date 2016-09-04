北韓大力提升海軍 加強日本海巡邏
美國《星條旗報》網站2日發表文章「北韓海軍將獲得真正升級」，指出北韓正將「真正的資源」傾注到其海軍現代化項目，可能讓駐紮在該區的美國與南韓艦船面臨更大的威脅。
美韓研究所的「北緯38度」網站1日表示，商業衛星圖像顯示，2014年以來，北韓一直積極升級位於該國東海岸的文川海軍基地訓練設施、武器系統和特種作戰能力。
專家認為，北韓領導人金正恩的戰略，是在進行核計畫和彈道飛彈計畫的同時，發展北韓的常規軍事能力和特種作戰部隊，而北韓在文川基地進行的升級工作，是該戰略的一部分。
該分析認為，這些升級可能加強北韓海軍的備戰能力和海岸防禦，而北韓兩棲特種作戰部隊的能力也會加強，以便在戰時展開打擊南韓的行動；這些措施還可能加強北韓海軍的能力，以在日本海進行時間更長、更頻繁的巡邏。
報導稱，文川基地包括一系列小型基地，至少駐紮16個作戰部隊和支持部隊。文川基地是朝鮮半島東海岸最大的海軍設施。
(旺報)
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