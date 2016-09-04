為了攝影自由 伍佰堅持不公布IG帳號
伍佰日前發行第4本攝影書《在城市的時間裡輕輕滴淌而下》，好友黃子佼誇讚：「出版第1本是運氣、第2本是緣分、第3本是興趣、第4本就是專業。可見伍佰愛攝影這件事情，是千真萬確的！」
伍佰透過Instagram記錄城市日常，英文書名直接取為「500 Taipei IG」，象徵了「攝影師、生活與攝影媒材」三位一體，前3本攝影書都有收藏的陳綺貞表示：「伍佰老師有一個特殊能力，他可以重新定義一件事情，攝影這件事又被伍佰老師重新定義了，新的正方形視野，讓我們跟隨著他的眼光，一起進入神奇的世界。」
伍佰原打算公布Instagram帳號，但因為想要繼續保有攝影創作的自由，也想要繼續和世界各地的友人互動，所以決定維持現狀，粉絲想要知道伍佰的IG到底拍了什麼照片，只能去買攝影書了。
(中時)
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