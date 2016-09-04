亞俱女排》中華不敵中國大陸 苦吞預賽首敗

中華隊4日在亞俱女排賽遭到中國大陸直落三橫掃吞敗。(取自AVC官網)

以青女隊組成的中華隊，4日晚間在菲律賓舉行的亞洲俱樂部女排賽第2場預賽，不幸以12比25、11比25、19比25輸給中國大陸八一隊，中華隊目前預賽戰績1勝1敗，預計可望闖進8強分組複賽，5日休兵1場之後，接下來複賽將分別遭遇泰國與伊朗。

中華隊執行教練羅仲仁表示，雖然是以0比3輸球，但整體表現幾乎達到賽前教練交代放手一搏的心態，面對高空轟炸，因為放手一搏，防守上也較為積極，也守起多顆強擊，並且反攻得分，這是教練團想看到的。

(中時電子報)