口湖鄉長補選倒數 4選將鴨子划水

1號王溪邊以名字為競選口號雙關語「期望未來，溪望無限」。（翻攝候選人臉書）

2號林哲凌的選戰主軸是「告別黑金，迎向未來」。（翻攝候選人臉書）

3號蔡孟真以「幸福漁鄉，真愛口湖」迎戰。（翻攝候選人臉書）

4號王老乾主打形象，歷練、認真、實在。（翻攝候選人臉書）

口湖鄉長選戰倒數1周，4名選將鴨子划水，王溪邊表示，自己有聲勢正好，志在必得；林哲凌說，競選初衷始終如一，口湖鄉告別黑金迎向未來；蔡孟真訴求勤跑基層是她最大的後盾；呂老乾強調，反對火葬場、台電電纜、六輕汙染、氣象雷達站到底。

四屆鄉民代表王溪邊說，有人出身農會總幹事、有人當縣議員，口湖鄉長這一擔他來就好，他選過4屆鄉民代表，活躍於公共事務，和百姓的互動多，很多人疼惜他。

他表示，這次下崙（村）一定要大團結，下崙村曾產出鄉長、議員，服務品質不一樣，所以他不可能退讓，而且他的看好度非常高，志在必得，當選後會加強照顧老人、小朋友、新住民。

民進黨徵召的林哲凌表示，不能再讓貪腐的人治理口湖鄉，斷除黑金才能擺脫陰霾，他目前擔任縣議員只有建議權，當選鄉長才能主導好的政策，專心致力改善口湖事務。

林哲凌表示，雖然有黨的奧援，但選得並不輕鬆，民進黨支持者一定要出來投。

前鄉長蔡永常女兒蔡孟真表示，她沒有政黨的資源，靠勤跑基層、做服務案件累積口碑是後盾，相信鄉親會理性選擇有做事的人，視候選人的特質為最後抉擇。

她說，女性相較男性細膩，當選後會更強化藝文活動與社會福利工作，提升口湖鄉的產業發展。

前口湖鄉農會總幹事呂老乾瀟灑表示，最近有人中傷他，覺得很不公平，各人就選各人的，他不批評別人，回歸選民機制，鄉民自我意識很高，人人心中一把尺，沒有服務只有知名度，也投不下去。

呂老乾說，選戰倒數經費有限，他能省則省不辦晚會，他服務農會50年受肯定，現在為自己加油，只要他當選，「一把沙一把土都會帶回口湖」。

(中時)