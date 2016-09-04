八三夭、BOXING做公益 呼籲粉絲幫助流浪動物
MTV「最強音」演唱會４日「最強熱血團體」之夜，邀來樂團八三夭、BOXING、io、台灣爽熱情開唱，他們更號召粉絲一起熱血做公益幫助流浪動物，呼籲大家領養代替購買。
問到熱血事蹟，io樂團分享：「做io就是熱血，而且團員從四人變三人再到兩人，熱血不變。」台灣爽最近成立自己練團室，「冷氣壞了在40度的室內練唱很熱血」。
八三夭團員小菊笑說因為大家都放蕩不羈，所以聊起天來話題尺度無限，而一旁新人樂團「台灣爽」見到八三么，直呼壓力很大，前晚緊張到睡不著。
(中時)
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