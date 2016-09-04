海水淹美沿岸地區 科學家：不再是理論

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紐約時報報導，數十年來，人類溫室氣體排放造成陸上的冰融化，海水水位上升，科學家警告，海水水位加速上升，最終會危及美國海岸線，這已不是理論，而且正在發生。

報導說，美國沿岸地區淹水的情況已經開始，潮漲時加上強風，海水就會灌到沿岸地區的街道和房屋。

例如在喬治亞州泰碧島（Tybee Island），連接美國大陸的唯一道路每年都會有數次消失在海面下，中斷泰碧島與陸地的連接。

而在下方500英里處的佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale），不斷增加的海潮氾濫，迫使該市要額外花費數以百萬計美元修理公路及排水系統，有時還得派出大型抽水車，從街上吸走海水。

根據美國聯邦科學家的紀錄，這種危害性潮汐洪水近幾年來在東岸及墨西哥灣沿岸急遽增加，他們相信這個問題可能會迅速惡化。過去20年部分倖免於難的美國西岸地區，由於太平洋情況出現變化，也有可能遭到同一命運。

這種洪水通常只有約30至60公分深，卻可造成交通癱瘓、地下室淹水、汽車受損、草坪及森林死亡，由於有鹽分，地下水都受到污染，而且由於海水漲潮，暴風雨排水系統根本應付不了。

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic andAtmospheric Administration）負責領導研究沿岸氾濫問題的科學家史威特（William V. Sweet）表示：「一旦衝擊變得明顯，很快就會臨到你身上。」

他指出，海水水位上升危及美國沿岸地區「不是一百年後的事，而是現在」。1050904

(中央社)