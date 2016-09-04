7月才歡度70歲大壽 網瘋傳洛基嗑藥猝死假消息

席維斯史特龍今年才以《金牌拳手》獲得金球獎最佳男配角。（圖／達志影像）

7月才剛慶祝70大壽的席維斯史特龍，今日卻被人製造假照片，亂傳他嗑藥過量猝死的假新聞。（圖／取材自Twitter）

好萊塢巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）魅力風靡全球，主演《洛基》、《第一滴血》等片奠定其在影壇地位，在7月才剛歡度70歲大壽的他，近日卻遭人瘋傳嗑藥過量猝死的消息，由於該張假照片特意仿冒知名新聞頻道「CNN」，讓不少粉絲信以為真，紛紛轉發哀悼，結果事後被人發現全是假的！

今日Twitter上突然開始流傳多張新聞截圖， CNN、 Fox News等多家新聞頻道均「報導」席維斯史特龍的猝逝新聞，指稱他因嗑藥過量，猝死在洛杉磯的家中，享壽70歲。讓各界深感震驚，粉絲也紛紛轉載留言哀悼，未料事後被人發現完全是烏龍訊息，是某網友自製的合成假照片，更刻意偽造知名新聞頻道，讓其具有說服力。

對於假消息遭瘋傳，席維斯史特龍並沒有像粉絲那樣反應激烈，反而完全不理會，昨（3日）還開心在IG上傳和女兒的合照，今則分享和俄羅斯拳王塞爾吉柯瓦列夫（Sergey Kovalev）搞笑互毆的照片，席維斯史特龍看來面色紅潤，讓假消息不攻自破，也令粉絲鬆了口氣。

(中時電子報)