會見陳副總統 教宗：會為台灣人民祈禱
副總統陳建仁今天出席仁愛傳教修女會創立人德雷莎修女的封聖典禮，並與教宗方濟各會面。方濟各說，「我會為台灣人民祈禱，也請你們為我祈禱」；陳副總統也面邀教宗訪台。
陳副總統以總統蔡英文特使身分，率團出席梵蒂岡的德雷莎修女（Mother Teresa）封聖典禮，並在典禮前與各國特使團團長一起與方濟各會面。
駐教廷大使館事後轉述，陳副總統在與教宗會面時，代表蔡英文總統向他致意，並挑選兩件禮物當面贈予，分別是「費副主教與金門」一書及光啟社的「平民教宗方濟各」紀錄片；教宗看到「費副主教與金門」的當下非常感動，說費峻德神父是他的導師，很懷念他。
方濟各與費峻德同是隸屬耶穌會的阿根廷籍教士，費峻德曾任金門、馬祖宗座署理區副主教，奉獻台灣半世紀，最後也葬在台灣。
教宗還對陳副總統說，「我會為台灣人民祈禱，也請你們為我祈禱」；陳副總統則表示，他每天都為台灣、為教宗及世界和平祈禱，並面邀教宗訪問台灣。整個會面過程約兩分鐘。
此外，陳副總統在現場巧遇巴拿馬第一夫人羅蕾娜（Lorena Isabel Castillo de Varela），蔡總統才剛訪問巴拿馬不久，羅蕾娜也曾於今年5月訪台出席總統就職典禮，雙方互動熱絡。1050904
(中央社)
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