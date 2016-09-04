蒲亭訪陸會習近平 俄國冰淇淋當伴手禮

我要評比

莫斯科和北京當局關係火熱，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）到杭州出席20國集團（G20）峰會時，卻帶了份冷冰冰的禮物給中國大陸國家主席習近平－1箱冰淇淋。

英國「每日郵報」（Daily Mail）引述法新社報導，習近平在東部城市杭州歡迎蒲亭到訪時，蒲亭沒有透露冰淇淋的口味。

蒲亭說：「我曾允諾要把它帶給你，所以我這次帶來了一整箱的冰淇淋。」

習近平感謝蒲亭帶來的「貼心」伴手禮，接著說自己多次前往莫斯科訪問，逐漸愛上了俄羅斯冰淇淋。

習近平說：「我每次去俄羅斯，都會要求他們替我買些俄羅斯冰淇淋，帶回家享用。」

他還說：「你們有最棒的鮮奶油，因此你們的冰淇淋特別美味。我非常喜歡。」

俄羅斯衛星網（Sputnik News）中文網報導，俄國高層官員也表示，習近平很喜歡蒲亭的這項禮物。

兩國領導人在G20峰會場邊會面，並以較傳統的外交語言承諾將「加強合作」。（譯者：中央社劉文瑜）1050904

(中央社)