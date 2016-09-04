B20峰會 馬雲向各國力推「eWTP」

G20峰會在杭州舉辦期間，作為重要配套活動，全球工商界大咖齊聚的B20（即Business20）峰會也備受矚目。今年G20在中國舉行，中國企業家也成為B20的焦點，特別阿里巴巴創辦人馬雲不僅在開幕式上吸引許多外賓爭相合影，馬雲也藉由G20峰會的契機，向各國領導人當面力推他首倡建立的世界電子貿易平台（eWTP）。

馬雲是今年B20中小企業發展工作組主席，他提倡建立的「eWTP」被列入《B20政策建議報告》，成為峰會討論重點之一。

3月舉行的博鰲亞洲論壇上，馬雲正式倡議建立「eWTP」，以幫助中小企業、婦女和年輕創業者更方便進入全球市場。根據中新社報導，阿里巴巴總裁白求恩透露，eWTP已經有實際性的進展，將在幾個國家試點試行。

另據新浪報導，3日晚間的B20峰會上，對於為何杭州會作為G20峰會舉辦城市，馬雲表示，44年前，杭州本來應該就非常著名。1972年，美國前總統尼克森訪問杭州，中美兩國領導人認為兩國應當共建世界美好的未來。遺憾的是，後來中美聯合公報被稱為《上海公報》，而非「杭州公報」。

馬雲也表示，全球需要更自由的貿易，過去全球化為全球20%的大公司與發達國家服務，未來應服務80%的中小企業。「eWTP」就是要為全世界中小企業打造一個自由公平開放貿易的平台，讓年輕人只要有手機，就可以全球買、全球賣。

馬雲表示，eWTP概念其實是一個貿易規則，由商業部門發起、政府支持，不同於WTO世貿組織是由政府發起、民營部門支持。為更順利推動，他們希望透過雙邊來推動eWTP。他指出，過去6個月他出訪30個國家，已經得到一些支持，接下來1至2年內，希望在2至3個國家取得進展。

對於許多人擔憂自己的工作崗位將被新技術取代，馬雲表示，這場技術革命會帶走很多較低效的工作崗位。但接下來會不一樣，「過去20年，我們把人變得像機器一樣；接下來20年我們會把機器變得像人一樣。」因此未來需要更多有創意、創新性的工作崗位，將創造更多就業。

馬雲以中小企業發展工作組主席身分接受央視採訪時，無意間談到他的「金錢觀」受到關注。他提到，他在公司裡做的所有重要決定大概都跟錢沒關係。他說，「到今天為止，我大概20年沒拿過工資，我都不知道該怎麼花錢，我身上都不帶錢。」

(旺報)