張景森要和陸客交朋友 藍批：肉麻當有趣

行政院政務委員張景森今天在臉書發文表示，希望網友分清楚人民與政權的差別，不要再不經意發表歧視陸客的言行，「陸客是我們最需要交的朋友」。此發言遭國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲痛批，「肉麻當有趣」。

黃子哲說，蔡政府上台後，陸客來台隨著兩岸關係的凍結而銳減，現在為了搶救觀光業，竟又髮夾彎的要和陸客交朋友，還呼籲社會別歧視，讓人覺得噁心又矯情。

黃子哲表示，民進黨立委陳歐珀曾說，「1澳客抵12陸客」；民進黨立委王定宇曾粗暴推倒海協會副會長張銘清，還說「中國客不來，台灣觀光業進入寒冬的說法是謬誤」。

黃子哲說，所有旅客都有好咖、壞咖，但不少綠營人士僅因意識形態就無差別的歧視，要轉彎當然歡迎，但請先道個歉吧！

(中時)