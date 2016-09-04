魏則西事件影響 李彥宏：百度一季砍掉20億人幣

G20杭州峰會正式開幕，百度董事長李彥宏作為B20就業工作組主席，在B20峰會上提出「G20智慧（SMART）創新倡議」，以應對就業問題。近期李彥宏接受央視訪問時，針對日前引發熱議的「魏則西事件」，他透露，百度為此單季「砍掉了20個億（人民幣，下同）的收入」。

2016年年初的百度貼吧事件和之後不久的「魏則西事件」，對於百度無疑構成衝擊。李彥宏近日受訪時，提到廣告收入是百度主要收入來源之一，他坦言有些方面他們過去了解不是那麼透徹，「過去這幾個月因為醫療的事件，我們其實一季就砍掉了20個億的收入。」

另據新華網報導，G20峰會期間，李彥宏代表B20就業工作組提出「G20智慧（SMART）創新倡議」，他認為，人工智慧、新材料、新能源等顛覆性新技術尚未形成巨大的產業推動效應，有些人仍擔心新技術帶來的失業問題，但從過去經驗看，應利用新技術變革來提升效率，改善結構和擴大就業。

他指出，共享經濟、O2O、網路金融等新產業形態層出不窮，自雇就業、靈活就業等成為這一時代的主要特徵。為讓技術變革成為經濟成長新引擎，並集結起來應對就業問題。李彥宏提出「G20智慧（SMART）創新倡議」，倡議遵循5個原則，包括創新可持續性、平台大眾化、網路普惠性、改革徹底性、技術創新性。

為實踐此倡議，李彥宏認為，具體舉措包括加強G20各方文化教育交流，設立更多如G20青年文化交流等專案；設立「G20創新簽證計畫」，促進各國創新人才自由流動；成立G20創新合作基金，打造技術創新分享平台，支援G20範圍內的科技研發、科技成果的商業轉化和創新企業的快速成長等；構建「G20大腦平台」，高效對接各國創新主體的智力、資料、技術和計算資源等。

(旺報)