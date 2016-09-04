梅花湖嬌點 藝人林韋君挑戰鐵三角

梅花湖場邊嬌點，藝人林韋君參加生涯首度鐵三角賽事。（鐵人三項協會提供）

梅花湖場邊嬌點，藝人林韋君參加生涯首度鐵三角賽事。（鐵人三項協會提供）

天利盃2016宜蘭梅花湖鐵人三項錦標賽，9月4日於宜蘭冬山鄉梅花湖風景區進行半程賽與半程接力賽25.75公里，包括游泳0.75公里、自行車20公里、路跑5公里，藝人林韋君挑戰生涯首度接力賽，儘管擔心自己跑不完，但感受到鐵人的團隊精神，以意志力完成比賽，更成為場邊一大嬌點。

首度參加鐵三角的林韋君負責路跑，她賽前相當緊張，平常雖有上健身房及做瑜珈的習慣，但健身房跑3公里就有點喘，今天5公里擔心無法完賽，這回賽前排開工作準備1個多月，特別到戶外河濱公園練跑3次，她說：「跑戶外真的有差，幸好今天很涼爽，不斷告訴自己不能放棄，今天也感受到鐵人的團隊精神，用意志力完成了路跑項目。」她希望自己未來加強跑步項目，但也坦言要自己完成鐵人三項還有很大一段距離。

半程賽由張家班稱霸，男子組由張家豪以57分18秒率先跑回終點，與姐姐張婷婷連續三年拿下半程男、女子組總冠軍。男子組原先由林威志一路領先，到了路跑階段遭張家豪追上，林威志坦言在自行車回程時遇到逆風跟爬坡有點衝太快，造成路跑階段有點沒力，沒能守住冠軍。張家豪雖被林威志嚇一跳，但他無畏雨勢全力衝，才能演出逆轉勝。

張家班大姊張嘉家勇奪女子標鐵金牌，今天再搶下一面半程組W20組金牌，受生理期影響還以1小時03分57秒完賽，實力驚人，相較於大姊身體不適，妹妹張婷婷以1小時02分56秒拿下W16組冠軍，她強調總成績進步將近1分鐘，都是父親張勝凱嚴格訓練的成果。

(中時電子報)