印尼總統：印尼旅遊業 重視中國市場

印尼總統佐科威3日在上海表示，印尼旅遊業的發展要高度重視與中國市場的對接，力爭儘早實現每年吸引1000萬中國遊客赴印尼旅遊的目標。

「國際在線」報導，佐科威當天與在中國的印尼僑胞座談時做出上述表示。他說，印尼擁有豐富的旅遊資源，而中國擁有巨大的出境旅遊市場，去年中國國家主席習近平訪問印尼，雙方簽署了旅遊合作相關文件。佐科威表示，印尼將與中國一起努力，早日實現每年吸引1000萬中國遊客赴印尼旅遊的目標。

印尼旅遊部統計，2015年赴印尼旅遊的中國遊客人數為120萬，占中國出境旅遊總人數的1%，而同為東南亞國家的泰國，2015年卻吸引了800萬中國遊客到訪。

(旺報)