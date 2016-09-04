亞青棒冠軍賽 中華隊抱蛋敗給日本

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亞洲青棒錦標賽冠軍戰，中華隊與強敵日本上演投手戰，中華隊打線全場受到壓制，陽尚衛唯一敲出安打，終場0比1輸球，獲得銀牌。

2016年U18亞洲青棒錦標賽在台中舉行，今天晚間6時地主中華隊與日本隊交手，爭奪冠軍。日本拿下隊史第5座亞青冠軍，中華隊過去2次奪冠，這次1分飲恨。

中華隊派出下勾投手張喜凱先發，對抗甲子園冠軍戰的優勝投手今井達也。

張喜凱前5局只被敲3支安打，幾度面臨得點圈危機，都順利化解，沒有失分；第6局在一人出局之後，張喜凱連續2次保送，教練換上翁瑋均中繼，結果日本8棒納大地敲出關鍵安打，攻下1分。

日本投手今井達也5局無失分，堀瑞輝6局上接手，繼續封鎖中華隊，讓中華隊難以攻下分數。1050904

(中央社)