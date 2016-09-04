跳舞抒壓 社區媽媽擺脫甲狀腺疾病

德州排舞老師蔡宛樺（後排左三），3日帶著隊員參加光田綜合醫院健康舞比賽。（陳淑娥攝）

沙鹿社區民眾熱情參與光田綜合醫院健康舞比賽。（陳淑娥攝）

「舞不是要跳得和專業舞者一樣，但一定要跳得健康、快樂！」光田綜合醫院昨日舉辦社區健康舞蹈成果競賽，熱愛德州排舞的社區媽媽蔡宛樺過去有甲狀腺機能亢進問題，加入社區舞團，一跳上癮，今年首次從學員變成老師率隊參賽，鼓勵民眾不要害怕舞技不佳而恐懼表演。

蔡宛樺表示，現代人生活壓力大卻苦無管道可以抒壓，結果身體就開始產生病痛，像她3年前承受家庭壓力，結果出現手發抖、眼凸出及脖子腫大的症狀，就醫確診為甲狀腺機能亢進，自己也感到身體非常虛弱，經常忘東忘西、腰痠背痛。

自稱體能狀況如80歲老嫗的蔡宛樺，直到1年半前偶然機會加入社區舞團，沒想到這一跳讓她找到了抒壓管道，原本的甲狀腺機能亢進指數驟降且恢復正常，連駝背、沒身材的缺點也都改善，最重要的是，因為跳舞是有氧運動，讓她的體能迅速恢復，今年她從總教練手中承接起社區舞團，從學員變老師，希望有更多人和她一樣愛上跳舞。

光田醫院結合地方社區民眾舉辦健康舞蹈比賽，沙鹿區賽事至今已邁入第6年，今年共有23組社區、300位居民報名，組數、人數都是歷年最多，累積選手、居民參與人次逾2000人，勘為沙鹿社區盛事。

今年醫院也特別邀請沙鹿福興社區不老棒球隊員帶領所有參賽者跳熱身舞，現場也有弘光科技大學運動休閒系師生免費為民眾做體適能檢測。

內分泌暨新陳代謝科醫師曾士婷表示，壓力的確有可能引發甲狀腺機能亢進，民眾透過正確的管道達到抒解壓力效果，如跳舞、慢跑等運動抒壓，對病情是有幫助的，但運動無法治癒疾病，民眾生病還是要及早就醫，並配合醫囑治療。

總院長王乃弘當天亦熱情到場為參賽者加油打氣，他表示，適當的舞蹈運動能夠促進心肺功能、消耗熱量、鍛鍊肌力，不僅能運動健身，同時也能藉此認識朋友，聯繫社區里民之間的情誼。

(中時)