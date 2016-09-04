「大王劇場」演不完 王柏融追平2紀錄
桃猿隊王柏融的「大王劇場」演不完，他在4日對戰中信兄弟單場5打數2安打、2打點，跑回3分，他除了追平連續5打數長打的中職紀錄外、同時也追平單季最多107得分的中職紀錄。
王柏融4日個人拿下3分，本季得分累積了107分，他是4隊唯一得分破百的球員，而他目前單季107得分追平中職單季最多得分紀錄，原記錄是高國輝去年球季107得分。
今年高國輝的安打數目前才只有88支、得到67分，去年球季他打了157安、獲得107分。而王柏融現在打了168安、得到107分，未來他將會大幅拉抬得分數字。
(中時電子報)
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