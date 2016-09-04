邀行政立法會談 總統：加速年金改革

總統府發言人黃重諺今天說，總統利用週日邀請包括行政院三長、立法院正副院長及黨團總召，4位直轄市長會談；總統強調，政府必須貫徹決心，讓年金改革加速進行，早日完成。

新政府執政邁入第4個月，國會新會期即將開始，總統府發言人黃重諺晚間透過新聞稿指出，總統蔡英文今天利用週日時間邀請包括行政院三長、立法院正副院長及黨團總召，桃園、台中、台南、高雄4位直轄市長等人，就未來各項國政推動、重大政策與法案及地方建設議題廣泛交換意見。會談時間從下午4時30分到晚間7時，歷時2個半小時。

黃重諺說，總統在會上表示，儘管改革需要時間，也不是每一件事情都能夠立竿見影，但對於各項重要國政、興利除弊的政策與改革方案，以及民生法案的推動，執政團隊還是要鞭策自己加快腳步，尤其要讓人民清楚政府正在做什麼，進度到哪裡，什麼時候完成，用最好的溝通讓社會充分了解及信任。

對於新會期的優先法案，黃重諺表示，總統認為新會期有許多重要法案，但其中「住宅法」是社會住宅政策的法制基礎，而「長照法」攸關財源穩定的修法，則是長照推動的重要動力，這些都是新政府在民生法案上的最優先項目。而新年度的中央政府總預算、司法院正副院長及大法官人事的同意權等，也都是攸關整體國家發展與運作的重點。

蔡總統希望，行政與立法兩院能夠通力合作，儘速通過這些重要的優先法案。

由於年金改革的成功與否，攸關年金制度永續與讓所有國人都能有安心而有品質的退休生活。黃重諺說，總統認為國人高度期待年金改革能夠成功，「政府必須貫徹決心，讓年金改革加速進行，早日完成」。

蔡總統也請黨團與行政部門多方搜集各界對年金改革方案的意見及主張，協助年金改革委員會早日形成共識。

黃重諺說，今天會議中，總統與行政院長林全也和地方首長們，就各區域的建設與發展充分交換意見。與會地方首長對520後行政院對地方的支持與協助，都持肯定的態度；而為了落實區域均衡發展，期待行政院能對於地方重大建設給予最大的支持，加速推動。

對此，總統要求行政院和各地方政府，就有利於區域發展、提升城市競爭力的基礎建設項目，提出完整的方案。林全表示，任何好的計畫，只要是務實並有利區域發展的，行政院都會在預算上給予最大的支持。

最後，與會成員也對林全、行政院副院長林錫耀及秘書長陳美伶3個多月來既要落實政策，又要因應各種突發狀況的辛勞付出，表示高度肯定與支持。1050904

(中央社)