全國羽球排名賽 林祐賢唐琬貽稱王封后

105年第2次全國羽球排名賽今天落幕，林祐賢以21比18、21比6解決朱漢晝，唐琬貽以21比19、21比11擊敗陳肅諭；林祐賢、唐琬貽首度在此賽稱王封后。

林祐賢表示，他本來就比較缺乏信心，條件又沒別人好，只能透過不斷的努力訓練來加強自己，辛苦那麼久就是等待這一天到來。

世界排名71名的林祐賢終於在全國排名賽奪冠，他期待下半年的世界排名能衝進50，接下來他會先以爭取世大運為首要目標，再衝擊亞運，至於奧運還有點遙遠，則先不設想。

排名賽成績始終在5到8名徘徊的唐琬貽拿下生涯第1個后冠，這讓她開心地直說，「感覺好像作夢一樣，直到打完還不敢置信」。

唐琬貽說，其實對於這場決賽，她並沒有太多想法，僅是放開心情應戰，沒給自己太多壓力，但也因此擺脫以往心態不佳的老毛病。

陳宏麟／王齊麟在男雙賽事僅花28分鐘就以21比12、21比12打敗盧敬堯／林上凱，輕鬆進帳排名賽第2冠。

王齊麟表示，壓力在所難免，比賽時就是希望能夠有最佳表現，在學長的提點下，這幾年成長許多，也期待能更上層樓，尤其希望在超級系列賽可以突破以往8強的最佳成績；陳宏麟指出，「畢竟大家都想衝擊我們，但比賽變數大，關鍵還是在臨場發揮」。

白馭珀／許雅晴以21比12、21比16解決吳芳茜／林筱閔，完成女雙2連霸。

白馭珀說，對手其實是老面孔，打來沒多大問題，對方在輪轉、走位有點不順，她們靠耐心把球打開一點，才得以順利取勝；許雅晴自認表現還不差，全場打來不會緊張，把失誤降到最低，打來相當順手。

盧敬堯／姜凱心在混雙賽事激戰3局後，以24比26、21比18、21比16逆轉擊敗林家佑／吳玓蓉，這是兩人首度在全國排名賽摘冠。

姜凱心說，她和隊友的溝通很好，盧敬堯後排殺球很強，她只要前場抓好，就算對方打男雙慣打的平球，她也可以應對，搭配起來沒多大問題；盧敬堯認為，就算平時沒機會培養默契，只要注意比賽小細節，把自己的角色扮演好，溝通又無礙就OK的。1050904

(中央社)