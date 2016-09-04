廣場變籃球場 衛斯布魯克high翻球迷
NBA球星衛斯布魯克今天首度來台，統一時代百貨台北店2樓戶外的夢廣場成了他和球迷近距離接觸的舞台，跟觀眾自拍、送簽名球，頻頻獻出灌籃秀，讓晚上的溫度不降反升。
美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆隊球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）和家人一起造訪寶島，下午參加記者會後，晚上到夢廣場指導台灣籃球選手，現場湧進約900名觀眾，由於座位有限，無法進場的球迷則依靠在更高樓層的圍牆旁，目睹這位前得分王、2屆明星賽MVP。
衛斯布魯克雖然貴為明星級球員，仍下場當起助手，傳球給台灣選手訓練，除了親自示範跑位，也大方送上灌籃、外線美技，展現出色的運動能力。
24名台灣選手最後分為2隊進行5打5對抗，黑隊的黃泓翰幫助球隊擊敗紅隊，獲得MVP的肯定，由衛斯布魯克擔任頒獎人。黃泓翰表示，拿下MVP相當驚喜。
活動進入尾聲，衛斯布魯克繞場陸續和球迷玩自拍、送簽名球，坐在觀眾席第1排的藝人王陽明也相當興奮，把握機會近距離和衛斯布魯克合影。衛斯布魯克最後說，「我愛台北。」跟觀眾揮手道別。1050904
(中央社)
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