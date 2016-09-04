中美元首會晤成果 重申避免貨幣競貶

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新華社公布中美元首杭州會晤中方成果清單，其中包括中美雙方承諾採取包括貨幣、財政和結構性政策在內的所有政策工具提振信心和促進增長，以及中美雙方重申在G20達成的關於匯率的承諾，包括將避免競爭性貶值和不以競爭性的目的來盯住匯率。

報導並稱，中方表示將繼續實施積極財政政策，支援結構性改革並適度擴大總需求。

中美雙方認識到，鋼鐵和其他行業產能過剩是一個全球性問題，需要集體應對。在解決產能過剩問題過程中，中方將推進破產法的實施。

中方將深化供給側結構性改革包括國企改革，充分發揮市場和法律機制的作用，化解企業債務問題，包括國有企業債務。此外，中美雙方確認雙邊投資協定談判取得重大成果，承諾將進一步推進談判。

中方重申，將進一步改善經濟和金融政策的透明度以及經濟活動資料的可獲得性。

(工商)