陪伴0206地震災戶走過傷痛 社工師也需要療癒

參與0206震災社工師陪伴受災戶走過死亡幽谷，自己其實也很需要被療癒，今天參加「救災工作者災後書寫療癒工作坊」。(曹婷婷攝)

小年夜強震對台南人造成深刻傷痕，傷痛不僅限受災戶，陪伴災戶走過死亡幽谷的社工，也亟待被療癒；參與0206震災支援社工人員值星官、小組長及救災相關人員共15名社工，參加「救災工作者災後書寫療癒工作坊」，回憶7個月前的震災，眾人義不容辭投入第一線，有人遺憾未與家人道別、有人瞞著親友到殯儀館，有人連月噩夢，談起那幾天，眼神卻是堅定，不改其志。

鑒於社工師一路療癒人心的同時，其實內心也承受不少陰影，財團法人福島健康慈善基金會、台灣基督徒社會工作人員協會、中華民國社會工作師公會全國聯合會舉辦「救災工作者災後書寫療癒工作坊」，撫慰專業社工心靈。參與0206震災支援社工人員值共15名，參加「救災工作者災後書寫療癒工作坊」，預計持續到年底，透過書寫抒發隱密心情，專業如他們，不以創傷形容這段歷史，內心感觸倒是不少。

社工蔡佳倩地震當下剛好回台南家，天搖地動後，她腦中閃過「我沒死，老天要我做點什麼。」除走進災區，也與其他社工師輪班守殯儀館，陪罹難者家屬相驗，看了許多遺體，當天就做惡夢，不以為意卻持續噩夢，後來意識到社工易投入別人生命，「一不小心就掉到漩渦」，覺察遇到撞牆期，她選擇適時抽離。

嘉南藥理大學社工系鍾文君，0206地震後，她告訴家人要出門支援，但不敢讓家人知道去殯議館，「父母認為過年不該去災區、去殯儀館」，但情緒自己消化就好。她坦言很膽小，輪夜班在殯儀館時，只要有家屬要去上廁所，她就自告奮勇帶人去，「其實是因為我不敢一個人。」自嘲的背後，更讓人看見社工專業付出，把自己的感受拋諸腦後。

財團法人福島健康慈善基金會董事長林哲藝說，震災後，台南湧進超過百位社工師，好幾位社工師因長時間待在災難現場，一再累積災難圖像，難免將他們潛意識陰影處拉出來，透過工作坊，期待他們得到療癒。

(中時)