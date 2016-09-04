會見陳建仁 教宗：我會為台灣人民祈禱
副總統陳建仁專程前往參加德雷莎修女封聖典禮，今與教宗方濟各在典禮前會面。看到陳建仁當面贈予的禮物，教宗方濟各非常感動，他說，「我會為台灣人民祈禱，也請你們為我祈禱」；陳建仁也面邀教宗訪台。
根據中央社報導，陳副總統以總統蔡英文特使身分，率團出席梵蒂岡的德雷莎修女（Mother Teresa）封聖典禮，並在典禮前與各國特使團團長一起與方濟各會面。
駐教廷大使館事後轉述，陳副總統與教宗會面過程約2分鐘，他代表蔡英文總統向教宗致意，並致贈《費副主教與金門》一書及光啟社製作的《平民教宗方濟各》紀錄片；教宗看到《費副主教與金門》的當下非常感動，說費峻德神父是他的導師，很懷念他。
方濟各與費峻德同屬耶穌會，都是來自阿根廷。費峻德曾任金門、馬祖宗座署理區副主教，奉獻台灣半世紀，最後也葬在台灣。
教宗還對陳副總統說，「我會為台灣人民祈禱，也請你們為我祈禱」；陳副總統則表示，他每天都為台灣、為教宗及世界和平祈禱，並邀教宗來台灣訪問。
(集團連線報導)
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