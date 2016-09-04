陸媒：歐習會成果 加強軍事海警合作

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美國總統歐巴馬與中國大陸國家主席習近平3日晚間在杭州會晤。大陸官媒今天公布會面的中方成果清單，共計達成35項成果，其中包含未來雙方將繼續加強軍事、海警等合作。

根據新華社公布的成果清單，這次雙方會談除包含大量經濟政策成果，例如雙方確認中美投資協定談判取得重大進展外，還提到兩軍關係以及海警、反恐、執法、追贓等合作。

根據上述成果清單，在兩軍關係方面，中美均同意在人道主義救援減災、反海盜、搜救、軍事醫學、聯合國維和等領域繼續深化交流和合作。大陸並將應美方邀請派員赴美參加潛艇救援領域雙邊研討會。

雙方在會談中重申將積極嚴格落實大陸與美國國防部簽署的「重大軍事行動相互通報機制」和「海空相遇安全行為準則」2項備忘錄。雙方並同意在中共海軍軍艦2016年內訪美時舉行以熟練運用海空相遇安全行為準則為主題的聯合演練和研討活動。

而針對海警合作，成果清單提到雙方強調加強海警部門在人員往來、艦船互訪、情報資訊交換及共同打擊海上違法犯罪等方面開展合作的重要性，同意共同努力，以便早日簽署「中美海警海上執法合作備忘錄」。

雙方並確認在改善艦艦相遇安全、有效履行海上執法職責、維護海洋秩序等方面擁有共同利益和目標，同意繼續推進有關磋商，爭取儘速達成「中美海警海上相遇安全行為準則」。

在反恐合作上，雙方則決定於今年內在華盛頓舉行中美第三輪副外長級反恐磋商及第二次中美打擊簡易爆炸裝置問題研討會。

此外，雙方也達成執法、反腐敗與追逃追贓合作的共識，將商談相互承認和執行沒收事宜以及資產分享協議，支持20國集團（G20）領導人峰會通過「反腐追逃追贓高級原則」並決定在大陸設立「追逃追贓研究中心」，於今年底前舉行中美執法合作聯合聯絡小組（JLG）反腐敗工作組第11次會議。

雙方也同意於今年秋天在大陸舉行中美JLG第14次全體會議。大陸公安部與美國國土安全部將於12月在華盛頓舉行部級會晤。

成果清單還指出，雙方針對網路安全議題決定如期於10月舉行針對不正當使用技術和通訊幫助暴力恐怖活動研討會，並將在今年內舉行第二次中美網路空間國際規則高級別專家組會議。1050904

(中央社)