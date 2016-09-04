杭州歐習會所在地大有來頭：曾見證美中破冰
美國總統歐巴馬與大陸領導人習近平昨天(3日)在杭州的西湖國賓館會面，成就了歐巴馬任內最後一次的中美元首會晤。其實，這個西湖國賓館大有來頭，這裡不僅見證了中共憲法的誕生，也見證了美中關係的階段性發展。
說到杭州，人們會直覺地聯想到西湖，這邊最具代表性的建築就是西湖國賓館。作為當地招待外賓的首選，最早並不屬於國家，而是1953年由地主捐獻。占地36萬平方公尺，典雅建築加上三面臨水的景致，被譽為「西湖第一名園」。
1954年，毛澤東與憲法起草小组在西湖國賓館擬定了中共建政後的第一部憲法草案，隨後經全國人大表決通過，稱作「五四憲法」。
1972年，美國總統尼克森與大陸國務院總理周恩來在西湖國賓館會面，簽訂了兩國間的第一個聯合公報：《上海公報》。該文件闡明兩方不同的觀點，然後明示雙方願意尊重對方的立場，代表美中關係的對抗階段結束。
2016年，美國總統與大陸領導人在西湖國賓館二度交會，雙方再一次坦承分歧的觀點，也探討未來的合作方向，更見證了新時代的美中關係。
跨越一個世紀，景物依舊而人事更迭，西湖的水面靜靜而歷史的洪流不斷。或許，未來這邊還會不斷上演嶄新劇情！
(中時電子報)
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