習近平夫婦設國宴 款待G20峰會領導人

香港信報報導，二十國集團（G20）峰會在杭州召開，中國國家主席習近平伉儷在西湖旁邊的西子賓館設國宴，款待出席杭州峰會的國家和國際組織領導人，他們先在西湖國賓館前草地合照，再到晚宴場地。法國總統奧朗德及德國總理梅克爾坐在習近平兩旁。

習近平在晚宴上致辭時指出，二十國集團好像一座橋，讓大家由四面八方走到一起。他並稱這是合作之橋，透過這座橋，大家共商大計，謀求加強協調，深化合作，謀求共贏。

他又表示，當前是世界經濟合作的重要轉折點，二十國集團要勇於擔當，構建創新活力聯動包容的世界經濟，引領新一輪強勁增長。他指出，二十國集團成員國國情不同，只要彼此包容，堅定前行，共抵彼岸，他指下午的峰會討論富有成效，明天交流同樣令人期待。

(工商)