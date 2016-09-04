天主教慈悲象徵 聖人德雷莎也遭批評

德雷莎修女今天獲天主教教宗封為聖人，她40年奉獻窮人，被譽為「貧民窟的聖人」、「慈悲天使」，但仍不免受批評，有人稱她為「宗教帝國主義者」、「狂熱基本教義派騙子」。

德雷莎修女（Mother Teresa）近40年投入服務印度加爾各答不幸的窮人，她創辦的仁愛傳教修女會（Missionaries of Charity）已擴展為全球性組織，使她成為全球最知名的女性之一，在世時已被許多人尊為聖人。

但英國廣播公司（BBC）報導，她並不是從未遭批評，有人指責她的修女會營運的醫院不夠衛生，還說她收受獨裁者金錢作慈善。

澳洲女性主義者葛里爾（Germaine Greer）稱德雷莎修女是「宗教帝國主義者」，以為耶穌基督牧靈為名，掠奪最弱勢的一批人。

英國好掀議論的名嘴希欽斯（Christopher Hitchens）批評德雷莎修女甚力，指她是「狂熱分子、基本教義派和騙子」。

德雷莎修女1979年獲頒諾貝爾和平獎，她在領獎演說中大力捍衛她協助窮人的作法，但隨後招致越來越多的批判審視。

有人主張節育對打擊貧窮至關重大，她回說，墮胎是「母親直接謀殺」胎兒。有人提議她的修女會應推動發展，她也反駁說，她是傳教士，不是社會工作者。

無論如何，德雷莎受到的推崇遠多過謾罵，千千萬萬人讚譽她是基督教慈善的象徵，也是反物質主義和自我犧牲的全球性象徵人物。1050904

(中央社)