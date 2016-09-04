習近平籲G20領袖莫空談 專家料難有成果
20國集團（G20）杭州峰會今天登場，與會領袖嘗試振興全球停滯不前的經濟。中國大陸國家主席習近平開幕致詞時敦促與會領袖避免「空談」，不過專家預期這次峰會不會有實質成果。
習近平說，G20應依世界經濟需要，進一步從危機應對向長效治理機制轉型。面對重大突出問題，G20有責任發揮領導作用，為世界經濟指明方向、開拓路徑。「我們應該讓20國集團成為行動隊，而不是清談館。」
他表示，8年前，G20在國際金融危機最緊要關頭臨危受命，將世界經濟拉回穩定復甦的軌道；8年後，世界經濟又走向一個關鍵關口，經濟全球化出現波折，保護主義傾向抬頭，高槓桿、高泡沫等風險仍在集聚。
他指出：「當前，世界經濟總體保持復甦態勢，但面臨增長動力不足、需求不振、金融市場反覆動盪、國際貿易和投資持續低迷等多重風險和挑戰。」
「國際社會對20國集團充滿期待，對這次峰會寄予厚望。希望杭州峰會能夠為世界經濟開出一劑標本兼治、綜合施策的藥方，讓世界經濟走上強勁、可持續、平衡、包容增長之路。」
不過法新社報導，由於沒有嚴重危機迫使與會領袖挑戰日益高漲的民粹情緒，採取貿易自由化等艱難的舉措，專家預期這次峰會不會有實質成果。
G20成員國的國內生產毛額（GDP）總和佔全球的85%，人口總和佔全球的2/3。1050904
(中央社)
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