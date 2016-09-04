「瑤女郎」次子子承衣缽拍電影！男大18變高顏值被讚爆

名導陳凱歌與「瑤女郎」陳紅次子陳飛宇（右）將演出陳凱歌電影新作。（圖／本報系資料照、微博）

90年代「瑤女郎」陳紅17歲出道，代表作除了《梅花三弄之水雲間》、《煙鎖重樓》等電視劇外，還有在電影《紅樓夢》系列電影中第4至第6部中飾演「紫鵑」一角，在1996年嫁給名導陳凱歌後，陳紅逐漸從幕前走到幕後，開始擔任老公的電影製片人，而她的次子陳飛宇近日子承衣缽，將演出陳凱歌執導的新片，消息一出讓不少人期待他的演技是否能像母親那樣出色，不過在此之前，更令人驚豔的則是他的超高顏值！

陳飛宇過去與父親陳凱歌合照，臉顯明顯有肉，比起現在多了份稚氣。（圖／取材自微博）

陳飛宇近日曝光一系列帥照，高顏值被網友讚爆。（圖／取材自微博）

陳紅在嫁給陳凱歌後，陸續替對方生下3個兒子，其中次子陳飛宇近日加入父親執導的電影《妖貓傳》演出陣容備受關注，在演技得到肯定之前，他繼承母親高顏值基因的外表已經深獲網友認可，有人認為年僅15歲的他外型神似男星吳亦凡，也有人紛紛留言笑稱「我的新老公」、「新男神誕生」，直誇他長大後一定不得了。

事實上，過去陳紅一家人照片曝光時，陳飛宇稚氣未脫、身形明顯微胖，與現在有極大反差，不過隨著年紀漸長，陳飛宇潛在的顏值基因慢慢轉為顯性，一系列由陳凱歌替他拍攝的照片裡，明顯看見他的轉變，眉宇間散發出英氣，笑起來帶點傻氣，從小胖弟蛻變成具有星味的暖男，也難怪網友會大讚他「潛力」無窮。

(中時電子報)