台南年度大型徵才 首創現場錄取

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台南市政府今日在台糖量販嘉年華購物中心，舉辦今年度第3場大型徵才活動「台南過生活 台南呷頭路」part3就業博覽會，首創提供部分職缺「現場錄取」，36人次錄取，更有求職者同時被2家廠商錄取爭搶。

這場徵才活動吸引92家廠商釋出6870個工作機會，更有多家知名廠商如台積電、群創光電、和鑫光電、台南紡織、台灣比菲多等企業，釋出4591個薪資超過30k的職缺，甚至，還有71個薪資超過50k，吸引逾5000名求職者前往，初步媒合率61.28%。

此外，為協助資遣勞工順利再就業，特別於本次就博會現場設立明基材料股份有限公司南科分公司-就業媒合專區，共服務54人，期望他們順利重返職場。

市長賴清德致詞感謝參加本次就業博覽會的92家廠商，包括科技業、傳產業及服務業，提供近7000個職缺給台南市民或其他想來台南居住的鄉親「呷頭路」，也呼籲資方給予妥適的勞動條件，唯有資方照顧勞工、提供好的就業環境，勞工朋友才能為公司的發展盡心盡力，勞資共同創造雙贏。

(中時)