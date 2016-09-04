北北基宜花東大雨特報

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中央氣象局今天晚上9時40分發布6縣市大雨特報。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天嘉義以南地區已有局部豪雨發生；今晚到明天宜蘭地區、大台北地區、花蓮地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報縣市為：新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。1050904

(中央社)