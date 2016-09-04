陳建仁憶德雷莎修女：上了一堂「愛的真諦」課

副總統陳建仁(圖)表示，曾和德雷莎修女有書信往來，德雷莎修女幫他上了一堂「愛的真諦」的課。(資料照片，鄭任南攝)

副總統陳建仁今天在教廷出席德雷莎修女的封聖儀式。陳建仁曾撰二篇與與德雷莎修女相關文章，陳建仁表示曾有機會見面，可惜錯過。但兩人曾經有書信的往來，德雷莎修女也幫他上了一堂「愛的真諦」的課。

陳建仁回憶，有一次一位冷凍公司的老闆來我他辦公室收取檢體冷凍儲存費用，看到牆壁上張貼德雷莎修女的海報，他很好奇地和我談起修女的慈悲善行。接著這位老闆就交給陳建仁一筆款項要捐給德雷莎修女，要他幫忙買了銀行支票，以快捷信函寄給加爾各答的仁愛傳教修女會。

後來陳建仁收了德雷莎修女來信和兩張她親自簽了名的小卡片，信上說：「謝謝您寄來的快捷信函，信函收到時已被刀子割開，裡面的支票已經不見了，可能是有需要的人已經取走了，這是在我們這裡偶爾會發生的事。謹奉上兩張小卡片，一張給你，一張給你那位慷慨行善的朋友。願天主保佑你們！」

陳建仁說他看了很生氣，連救濟窮人的善款也敢偷竊，但德蘭姆姆卻這麼輕描淡寫，認為支票給了需要的人也很好！如此的寬恕，如此的包容，如此的看輕錢財而看重有需要的人，給他上了一堂活生生的「愛的真諦」的課。

陳建仁並提到，1995年，應邀到加爾各答參加「水中含砷的成因、健康危害與解決對策國際研討會」，來自世界各國的學者專家，除了發表學術演講與分組討論而外，也特別拜訪地下水含砷量特別高的西孟加省，提供砷中毒研究調查的指導與諮詢。

會議結束當天下午，陳在約翰霍普金斯大學博士班的同學，也是美國環保署的官員Herman Gibb，邀請他第二天一起到「垂死者之家」拜訪德蘭姆姆。由於他的回程機票已訂好班機，心裡想下次還有機會去拜訪她，就辭謝他的好意邀請。沒料到德蘭姆姆兩年後就蒙主恩召。失去晉見德蘭姆姆的天賜良機，到現在還覺得很遺憾，「當時我應該立刻更改班機，好好去拜訪她才對」。

(工商)