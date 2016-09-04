深圳三房兩廳改裝成30床 還有販賣部
中國大陸深圳市警方近來查獲一社區內一間三房兩廳的房屋改裝成擁有15個上下鋪雙人床，裡面竟然還有一個販賣部，販售飲料、冰品等。
大陸深圳特區報報導，深圳市南山區派出所日前查處一社區的「房中房」14家。
報導說，這個社區大門口隨處可見招租公告，有的寫著床位招租，有的寫著包月招租。
員警進入社區的其中一棟樓，在一樓的一間三房兩廳的房屋裡，因窗戶都被擋住，室內光線昏暗，須借助手電筒燈光，走進房間後，令人驚訝的是，三房兩廳房屋中竟然有一個販賣部，還有貨架等。
在這個三房兩廳房屋中，共擺了15個高低床（上下鋪雙人床）。
員警還發現，一家小型超市的後面也被「改裝」，裡面用木板隔離成了4個小房間。
當地警方已對上述14家「房中房」進行停水停電處分，並要求一週內自行拆除違建，逾期未拆除者，將遭到強制拆除。1050904
(中央社)
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