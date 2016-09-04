敲中華唯一安打 陽尚衛：日本左投夠犀利

4局上陽尚衛擊出本場比賽第1支安打，讓他非常高興，可惜這一支也是全場唯一一支安打。（黃國峰攝）

中華隊今在亞青冠軍賽，全場遭到封鎖，不過從複賽開始屢屢建功的陽尚衛，再次擊出1支安打，可惜隊友無法串聯攻勢，9局就僅他這1安，陽尚衛表示，大家都盡力了，所以也很滿意了。

陽尚衛冠軍賽首打席雖被三振，不過第二打席隨即討回顏面，在一壘有人時擊出穿越安打，讓隊友攻佔得點圈，後兩打席則是1次保送、1次三振，兩度面對日本甲子園明星投手，陽尚衛相當佩服後援上場的堀瑞輝，他表示，台灣很少這樣的強力左投，不管是變化球還是速球都相當犀利，真的值得學習。

陽尚衛此役在7局下也有一個跳躍接殺的美技演出，他開玩笑說：「全明星球員一壘手竟然選韓國選手，他對我們發生火車過山洞(失誤)耶！，很可惜自己沒有得到個人獎，下次有機會一定要再拚拚看。」

(中時電子報)