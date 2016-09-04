日月潭萬人泳渡 南投衛生局首設增溫室救護
日月潭萬人泳渡，由南投縣衛生局統籌醫療救護任務，今年並首創設置「增溫室」，讓失溫泳客紓緩不適；醫療救護團隊總共服務166人，症狀以頭暈、擦傷居多，其中，1人骨折、2人眼睛剌痛較嚴重，都已後送治療。
2016年日月潭萬人泳渡，醫療救護規畫由南投縣衛生局執行，並協調彰基、秀傳、童綜合、台中榮總埔里分院、埔基等5家醫院，組成醫療服務團隊，動員衛生局及各醫院醫護人力82人（衛生局10人、醫師13人、護理師21人、EMT 14人、行政人員10人）及救護車11輛，開設朝霧碼頭、伊達邵碼頭及九龍口3處救護站。
醫療救護團隊為166人醫療服務，泳客症狀包括頭暈68人、擦傷63人及失溫、抽筋等症狀。其中，3名泳客受傷情形較嚴重，1名為來自新竹市男子，右膝骨折後送埔基醫治後，轉回居住地醫院治療；2名眼睛刺痛，後送彰化秀傳醫院治療。
另外，因應泳客失溫狀況，特別在醫療站內設置「增溫室」，溫度維持在35℃，讓泳客得到更好服務，增溫室使用對象多為兒童及女性。
(中時)
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