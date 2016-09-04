港二級歷史建築大火 火勢延燒近4小時

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被香港政府定為二級歷史建築的「油麻地果欄」果菜批發市場今天下午傳出大火，火勢延燒逾3.5個小時，至晚間8時06分才受到控制。

綜合香港明報即時新聞等港媒報導，這處果菜批發市場下午4時24分發生火警，現場冒出大量黑煙，有近10層樓高。由於現場有大量雜物，大火迅速蔓延至附近鐵皮屋，警消在下午4時37分將火勢升為三級，現場更一度傳出爆炸聲。

警消人員表示，大火在晚間7時37分被包圍，並於8時06分受到控制，共有40人自行疏散至安全位置，暫時未傳出傷亡。火警起因及遭焚毀的攤販數仍待調查。

報導指出，這起大火也導致附近許多街道封閉，許多公車因此改道。

根據資料顯示，油麻地果欄於1913年落成，前身為九龍水果批發市場，曾於1990年被列為香港三級歷史建築，後來於2009年12月18日改列為香港二級歷史建築。1050904

(中央社)