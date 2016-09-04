G20杭州峰會晚宴 主打杭幫菜

20國集團（G20）峰會今天在杭州召開，中國大陸國家主席習近平伉儷晚間在杭州西子賓館招待各國領袖，晚宴菜色主打精緻的杭幫菜。

綜合大陸官媒環球網和央視新聞微博報導，G20峰會晚宴是使用有西湖元素的「青綠山水」骨瓷餐具。圖案設計取自西湖實景，餐具造型融入橋的元素，與此次會標圖案一脈相承。

在G20峰會開幕前，G20的20位經濟體領袖、7位國際組織的負責人及8位嘉賓國的領袖，共36位領袖先拍大合照。

擔任東道主的習近平在拍照現場一一握手歡迎各國領導人。上午才飛抵杭州的日本首相安倍晉三進場與習近平握手時，兩人對著鏡頭微笑，沒有更多互動。

拍照時，最中間的三人是中國大陸、土耳其和德國領導人。因為中國大陸是這一屆G20峰會的主席國，土耳其是上一屆峰會的主席國，德國要接棒成為下一屆峰會的主席國。

峰會在杭州國際博覽中心舉行。走進會場時，習近平與俄國總統蒲亭互動較多。

在開幕致詞時，習近平對於應對世界經濟當前面臨的挑戰提出五點主張，包括：一是加強宏觀政策協調，合力促進全球經濟成長、維護金融穩定。二是創新發展方式，挖掘成長動能。

三是完善全球經濟治理，夯實機制保障。四是建設開放型世界經濟，繼續推動貿易投資自由化便利化。五是落實2030年可持續（永續）發展議程，促進包容性發展。1050904

(中央社)